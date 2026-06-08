◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（６日、宮城・ＮＩＫＫＯアリーナかくだ）観衆２１１８全日本プロレスは６日、宮城・ＮＩＫＫＯアリーナかくだ（角田市総合体育館）で「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。約２年８カ月ぶりのふるさとへの凱旋試合となった「斎藤ブラザーズ」斎藤ジュン＆レイは、メインイベントで綾部蓮＆タロースの世界タッグ王座に挑んだ。超大型レスラー同士の激突は、白