７日のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第２２回で、織田信長史における象徴的出来事の一つである?村重事件?が静かに進行し、取り返しのつかない事態になりそうな雲行きとなった。播磨攻略で上月城の失敗から立て直しを図る羽柴秀吉（池松壮亮）と弟で主人公の小一郎（仲野太賀）は、反旗を翻した別所氏との三木城戦に取りかかる。そこに飛び込んできた使者が「有岡城主・荒木村重様、謀反にござりまする」と伝え、陣営は凍りつ