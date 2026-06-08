◆プロボクシング▽東洋太平洋ライト級（６１・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇同級１位・今永虎雅（判定）●王者・仲里周磨▽東洋太平洋スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座決定戦１０回戦〇同級３位・石井渡士也（５回ＴＫＯ）●同級２位山崎海斗（７日、大阪市住吉区民センター）大橋ジムの大橋秀行会長は８日、自身のＳＮＳなどに、７日に王座を獲得した２選手とともに記念撮影した写真を掲載