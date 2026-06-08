ドジャースの大谷翔平投手（３１）は７日（日本時間８日）本拠地でのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打、１得点だった。打率３割２厘。チームは５―１３と今季初の２桁失点で大敗した。３回一死無走者で右腕セベリーノの真ん中低めの９６・３マイル（約１５４・９キロ）のフォーシームを打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の痛烈なライナーで右前に運んだ。７回先頭は２番手の左腕ポメランツ