◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦天理大３―２共栄大（８日・東京ドーム）２年ぶり５度目の出場の共栄大（東京新大学）は２０２１年以来の勝利を目指したが、天理大（阪神大学）に１点差で敗れた。２―３で迎えた９回裏２死一塁から一塁走者の山谷和永中堅手（４年＝本庄第一）が盗塁を敢行したが、間一髪でタッチアウトの判定。ここで、新井崇久監督（５１）が今大会から導入されたビデオ検