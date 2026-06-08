元タレントの田代まさしがザ・ドリフターズの故いかりや長介さん、故志村けんさんの仲を証言し、ＳＮＳでは疑問の声が出ている。田代は６日配信されたユーチューブ番組「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」に出演。ＴＢＳ系「８時だョ！全員集合」（１９６９〜８５年）について「トップは長さんだから（意見などを）まとめるけど、志村さんが『これでどうですか？』って（提案する」と明かす。いかりやさんと志村さん