（松本道弥アナウンサー 三重・鳥羽市午前11時50分ごろ）三重県南部の鳥羽市です。高台から安全を確保してお伝えしています。鳥羽市には、今日午後1時ごろ、津波の第一波が到達すると予想されています。 【写真を見る】午後1時ごろ津波の第一波が到達する予想の三重・鳥羽市の正午前の様子は…鳥羽市定期船や伊勢湾フェリーは運転見合わせ 海を見ても、この時間、潮位の変化は目視では確認できません。また波も立っ