巨人はここまで５８試合で３１勝２５敗２分け。貯金６で７日現在、首位・阪神と１・５差のセ・リーグ３位となっている。昨年との大きな違いの一つが盗塁数。ここまでチーム４２盗塁はリーグ１位、１２球団トップだ。数だけでなく成功率も７割６分３厘とリーグ１位。昨年はシーズン５３盗塁でリーグワースト、盗塁成功率も５割７分だったが大きく飛躍している。キャンプから失敗を恐れず先の塁を狙う意識を徹底してきた。