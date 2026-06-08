三重県民は、フランス語の名がついた「ヨーロッパ風のせんべい」が大好き!?【マスヤ ピケ８（エイト）】旅好きで、食べることが大好きなオレンジページ編集部員。ときにはまだ見ぬおいしさを求めて調査を行うことも。「ポケモンローカルActs」の活動をしている自治体で、編集部員がピンときたご当地フードを紹介します！今回調査するのは…ミジュマルが活躍する三重県で発見！マスヤの「ピケ８（エイト）」調査報告１バタートース