午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2と推定される地震があり、鹿児島県内では県東部、種子島・屋久島、奄美群島、トカラ列島に津波注意報が出ています。 奄美群島・トカラ列島では、最も早いところで午前11時半に、津波が到達しているとみられます。 各地の第1波の到達予想時刻です。 予想される高さは、最大で1メートルです。 十島村中之島、奄美市小湊、奄美市名瀬はこのあと正午に到達する予