気象庁の予想天気図に「台風のたまご＝熱帯低気圧」 気象庁９日（火）の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。 雨・風シミュレーションでは、１２日（金）ごろにかけて「雨と風の渦」が日本付近に北上する予想となっています。 を画像で掲載しています。 まだ予想は不確実ですが、このシミュレー