避難の情報や、交通への影響です。 まずは避難情報です。 避難指示が肝付町の波見、野崎、北方、南方、岸良地区に出されています。 高齢者等避難の情報が、屋久島の北部地区と、栗生、中間、春牧、安房、松峯地区、口永良部島に出ています。 海の便 海の便です。 フェリーかけろまは午前10時20分発以降の便の運航を見合わせます。 定期船せとなみは午後の便の運航を見合わせます。 奄美、種子屋久航路の一部