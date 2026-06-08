コレステロールや中性脂肪が気になるけれど、食事の満足感はあきらめたくない。そんな人におすすめしたい、管理栄養士監修の健康献立をご紹介。 少ないお肉でも食べごたえ抜群の肉巻きを主菜に、副菜の白あえとすまし汁をプラス。1食500kcal台と控えめながら、ボリュームもしっかり。健康を気づかいながらも、しっかりおいしさを楽しめます。コレステロール・中性脂肪を下げる献立のポイント● 少ない肉でもボリューム感を出せる