【モデルプレス＝2026/06/08】サーティワン アイスクリームから、『トイ・ストーリー』の鮮やかな世界をイメージした新作アイスクリームケーキ「トイ・ストーリー パレット8」が2026年6月17日（水）より通年で登場する。【写真】サーティワン「推しフレーバー総選挙」2026年の第1位は？◆“アメリカンカラフルTOY”なアイスクリームケーキ登場「トイ・ストーリー パレット8」は、“アメリカンカラフルTOY”をテーマに、『トイ・ス