不振だった2事業が足元で業績を牽引 「2025年度の決算は非常に堅調な結果を出せた。26年度は実力ベースでも収益力の着実な伸長を見ている」と話すのは、住友化学社長の水戸信彰氏。 住友化学の業績は上昇傾向にある。同社は24年3月期に連結純利益で3120億円という過去最大の赤字を計上。そこから事業再構築や在庫圧縮、投資削減、事業売却といった構造改革を実行し、業績改善に努めた。 そ