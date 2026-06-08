ソフトバンクの伊藤優輔（29）が7日のDeNA戦でプロ初勝利。雨が降りしきる横浜スタジアムで、喜びに浸った。【もっと読む】伊藤優輔 「『あ、俺なんだ』と驚きました」東京・小山台高出身の右腕は、中大、三菱パワーを経て2020年ドラフト4位で巨人入り。1年目の21年オフに右肘のトミー・ジョン手術を受け、24年にプロ初登板を果たしたが、同年オフFAで加入した甲斐拓也の人的補償でソフトバンクに移籍。この日は2-2の延長十一