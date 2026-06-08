「これこそが、我々が期待していたロウキ（佐々木）の姿だ」【もっと読む】佐々木朗希は依然として“交換要員”候補ドジャースのロバーツ監督は手放しの褒めようだった。日本時間6日のエンゼルス戦に先発、7回2安打無失点に抑えた佐々木朗希（24）に関してだ。ストレートの最速が渡米後自己最速の100.6マイル（約162キロ）をマークすれば、メジャー初の2ケタ10奪三振。投じた98球中、72球がストライクで許した四球は2つ。こ