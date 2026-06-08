秋田朝日放送 今年も夏の風物詩、ビアガーデンの営業が秋田市のホテルで始まりました。 毎年恒例の秋田キャッスルホテルのビアガーデン。今年は酒と料理の２つのプランに加え、飲み放題だけのプランが新登場しました。 当日に立ち寄っても酒やソフトドリンクを飲みながらホテル４階から見える千秋公園などの景色を楽しめます。屋上ビアガーデンは９月１８日までの予定です。