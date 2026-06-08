秋田朝日放送 ８日午前、秋田市河辺地区で飼っていたニワトリがクマに食べられているのが見つかりました。 警察によりますと秋田市河辺諸井山根の鶏小屋で飼育されていたニワトリ２０羽のうち９羽がクマに食べられる被害がありました。 飼い主が住宅から離れた場所にある鶏小屋付近にいるクマを目撃し午前８時ごろに１１０番通報して被害が発覚しました。 クマの体長はおよそ１ｍでその場に居座っていたため、猟友会