8日午前8時半すぎフィリピン付近でマグニチュード8.2の地震があり、県内沿岸に津波注意報が発表されています。海岸や河口付近には近づかないでください。こちらは現在の沼津情報カメラの映像です。津波対策で設置されている沼津港の大型水門「びゅーお」は午前10時から閉められています。8日午前8時半すぎフィリピン付近で大地震があり、気象庁は静岡県を含む太平洋沿岸に津波注意報を発表しました。第1波の到達予想時