６日、ジャイアントパンダ国家公園甘粛エリアの昆虫博物館に展示されているチョウの標本。（隴南＝新華社記者／段卓力）【新華社蘭州6月8日】中国甘粛省隴南（ろうなん）市文県のジャイアントパンダ国家公園甘粛エリアにある昆虫博物館は実物標本約4千点を展示している。施設は科学や環境について学びを深める非常によい機会を提供している。６日、ジャイアントパンダ国家公園甘粛エリアの昆虫博物館に展示されている標本。（隴