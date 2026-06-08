けさ、フィリピン付近で発生した地震に伴い、関東の太平洋沿岸と東京都の伊豆諸島、小笠原諸島にも津波注意報が発表されています。日本時間のけさ8時半すぎ、フィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震に伴い、気象庁は、茨城県から宮古島・八重山地方にかけて津波注意報を発表しています。いずれも予想される津波の高さは高いところで1メートルとされていて、関東での第1波の到達予想時刻は、東京都の小笠原諸島が正午、伊