8日朝フィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震を受け、津波注意報が出ている茨城県と千葉県では、以下の地域に避難指示が出ています。■茨城県避難指示・北茨城市 沿岸地域・日立市の一部・鉾田市の一部■千葉県避難指示・銚子市 海岸堤防等より海側・旭市 海岸堤防より海側・匝瑳市 海岸堤防より海側・山武市 防潮堤より海側の地域・大網白里市 九十九里有料道路の海側・九十九里町 海岸・横芝光町 海岸・河口付近・