南米ペルーの大統領選挙は決選投票の開票が進んでいます。記者「こちらケイコ氏が待機しているホテルですが、正面には多くの支持者たちが集まっていて、当選を祈っています」7日に行われたペルーの大統領選は開票が進んでいて、4度目となるフジモリ元大統領の長女・ケイコ氏が53％、左派候補のサンチェス氏が47％と、ケイコ氏がやや優勢となっています。大勢が判明するのには時間がかかる見通しです。