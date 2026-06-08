フリーアナウンサーの増田紗織さんが自身のインスタグラムを更新。自身が取得した資格について、明かしました。 【写真を見る】【 増田紗織 】「『きものコンサルタント』の資格を取りました！」「一生ものの技術を身につけることができたことが本当にうれしいです」増田紗織さんは「この度、お着物の資格である『きものコンサルタント』の資格を取りました！」と、報告。続けて「曽祖母や祖母がお着物が大好きな人で、受け