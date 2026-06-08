【週刊ビッグコミックスピリッツ 28号】 6月8日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 28号」を本日6月8日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアには、新世代女優・南琴奈さんが登場。巻頭カラーは「アオアシ ブラザーフット」。巻中カラーとして「ROPPEN-六篇-」と「ディグニティ-旅行医の処方箋-