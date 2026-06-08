北中米ワールドカップに向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表の森保一監督が7日、U-19日本代表とのトレーニングマッチを終えて報道陣の取材に応じ、左足の違和感で個別調整が続いているMF遠藤航(リバプール)について「W杯初戦でプレーできる」状態だと明かした。遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、リバプールでは実戦復帰しないまま日本代表に合流。5月31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド