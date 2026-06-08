日本サッカー協会(JFA)は8日、FW田中美南が怪我のため日本女子代表(なでしこジャパン)から離脱すると発表した。追加招集は行わない。田中は6日の南アフリカ女子代表戦(◯5-0)で途中出場していた。日本は9日に再び南アフリカと対戦するトレーニングマッチを行う。