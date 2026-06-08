北中米ワールドカップに向けて事前キャンプ中の日本代表は7日、完全非公開でU-19日本代表とのトレーニングマッチを行い、2-1で勝利した。日本サッカー協会(JFA)の広報担当者が公表した。日本代表の得点者はDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)とFW塩貝健人(ボルフスブルク)。いずれもA代表でゴールのなかった2人が得点を記録し、アピールに成功した。一方、U-19日本代表はFW尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京)がゴールを決めた。出場