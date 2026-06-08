6月8日、宇都宮ブレックスは、高島紳司と石川裕大の2選手と2026－27シーズンの契約継続が決定したと発表した。なお、高島とは2028－29シーズンまでの3年契約を結んでいる。 大阪府出身で25歳の高島は、191センチ86キロのシューティングガード。北陸高校から大東文化大学へ進学し、在学中に大阪エヴェッサの特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。2022－23