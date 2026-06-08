6月8日、三遠ネオフェニックスは、大野篤史ヘッドコーチと2026－27シーズンの契約を継続したことを発表した。 石川県出身で現在48歳の大野HCは、日本体育大学から三菱電機ダイヤモンドドルフィンズへ加入し、パナソニックトライアンズでもプレー。現役引退後はコーチへ転身し、パナソニックや広島ドラゴンフライズでのアシスタントコーチを経て、2016－17シーズンから千