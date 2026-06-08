★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２量子コンピューター ３宇宙開発関連 ４人工知能 ５データセンター ６サーバー冷却 ７蓄電池 ８フィジカルＡＩ ９半導体製造装置 １０電子部品 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「原子力発電」が１５位となっている。 経済産業省は５日、総合資源エネルギー調査会の原子