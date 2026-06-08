WEST.が、2025年12月31日から2026年1月1日に京セラドーム大阪で開催したグループ初の単独カウントダウンライブ『WEST. SPECIAL LIVE「WESTA!」2025-2026』のLIVE Blu-ray&DVDを7月15日にリリースする。 （関連：WEST.が唯一無二たる理由7人と“あなた”で歩み続けた12年の軌跡ーー横浜アリーナ公演レポ） “WEST.×FESTA”をテーマに開催された本公演は、歌やダンスのほか