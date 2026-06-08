韓国の市場でトラック運転中に暴走事故を起こし、22人の死傷者を出した60代の男に禁錮刑が言い渡された。【注目】信号無視で妊婦と胎児を死亡させた韓国トラック運転手、司法の判断は「執行猶予付き禁固刑」仁川（インチョン）地裁・富川（プチョン）支院・刑事7単独のファン・バンモ判事は6月8日の宣告公判で、交通事故処理特例法上の致死の容疑で拘束起訴された60代の男に禁錮2年6カ月を言い渡した。禁錮刑は懲役刑と同様に刑務