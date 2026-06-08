子どもたちに野菜を好きになってもう食育イベントが開かれ、あの人気マスコットも登場しました。 リンガーハットグループが日本の野菜を好きになってもらおうと企画した食育教室。 小学生13人の前に登場したのは、V・ファーレン長崎のクラブマスコット「ヴィヴィくん」です。 子どもたちはヴィヴィくんと一緒に、ちゃんぽんに関するクイズやオリジナルのトッピング作りに挑戦しまし