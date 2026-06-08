子育て世代を中心に支持を集める人気クリエイター・つむぱぱが6日、テレビアニメ『トミカとトム』シーズン2の放送開始記念イベントに登壇した。原作・監督を務めるつむぱぱは、作品誕生の経緯や制作の裏話を明かしたほか、自身の子育て観についても語った。【写真】7月に新登場する「ドリームトミカ SP トミカとトム」ダイキャスト製ミニカー「トミカ」とつむぱぱがコラボレーションした『トミカとトム』は、家族みんなで「ト