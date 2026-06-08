俳優の木村文乃（38）が7日、自身のインスタグラムを更新。5月に誕生を発表した第2子など、子どもたちの近況を明かした。【全身ショット】出産後に見えない…シックな黒のロングドレス姿の木村文乃木村は、2023年3月に一般男性と再婚。同年7月に第1子の誕生を報告し、今年5月24日には自身のインスタで「この度、第二子が誕生しました。賑やかで慌ただしく愛おしい日々を過ごしています」と伝えた。この日の投稿では、第1子の