北の大地・北海道を発信源に躍進を続ける7人組アイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースした。結成時の5人から現在の7人体制へ。大きな変化の波を乗り越え、今や歌唱面でグループを引っ張る存在となった二葉優莉愛。豪華な楽曲へのプレッシャー、大舞台への涙、さらに取材当日に引き起こした「痛恨のミス」までを、真っ直ぐな言葉で紡いでくれた。（「推し面」取材班）「乃木坂46」