日本男子ゴルフツアーのフジサンケイ・クラシックが今季は中止となることが8日、関係者への取材で分かった。大会はフジテレビなどフジサンケイグループ企業が主催。1973年に始まり、2005年からは山梨県富士桜CCが舞台となった。6度制した故尾崎将司さんをはじめ、石川遼や松山英樹も優勝した歴史ある大会として知られる。昨年は大手スーパーマーケットのロピアが特別協賛し「ロピアフジサンケイ・クラシック」として開催され