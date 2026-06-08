中国の習近平国家主席の7年ぶりの訪問を受け、平壌市内に掲げられた北朝鮮と中国の国旗＝8日（共同）【平壌、北京共同】北朝鮮の首都平壌では8日、中国の習近平国家主席による7年ぶりの訪問に合わせて、大通りに中朝両国の国旗が多数掲げられ歓迎ムードに包まれた。中朝は朝鮮戦争（1950〜53年）を共に戦った「血盟関係」と評される。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙、労働新聞も8日、習氏の訪朝を「熱烈に歓迎する」との社説を1面ト