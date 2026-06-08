【北京＝吉永亜希子】中国国営新華社通信によると、習近平（シージンピン）国家主席は８日、専用機で平壌（ピョンヤン）に到着した。習氏には彭麗媛（ポンリーユエン）夫人のほか、習氏の最側近とされる蔡奇（ツァイチー）・共産党政治局常務委員、王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）らが同行している。