バドミントン女子の新星として期待される人気選手、田口真彩（２０）が常連店舗を訪れた様子が公開され、反響をよんだ。山口県下松市の総合スポーツ店「ムネスエスポーツ」のインスタグラムで、田口が来店した様子が公開。ガット張りや用具のサポートを受けているようでＴシャツを手にキュートな笑顔を浮かべる姿などが投稿された。コメント欄などでは「顔小っちゃそのうえに可愛すぎる笑顔」、「天使降臨」、「小顔すぎる