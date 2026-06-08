お笑いコンビ、千鳥の大悟（46）が6日放送のTOKYO FM「川島明そもそもの話」（土曜午後5時）にゲスト出演。公開中の映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）のダブル主演に起用された理由を明かした。同作で大悟は女優綾瀬はるか（41）とのダブル主演を務めており、5月の第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で公式公開された。大悟はタキシード姿でカンヌのレッドカーペットに登場し、話題となっていた。大悟が「是枝監督に