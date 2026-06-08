元＃ババババンビでタレントの池田メルダ（26）が8日までに、インスタグラムを更新。“あざとショット”を連投した。池田は「おはよう写真に絵文字つけるのハマってしまったかもしれない楽しい」と、ボディーラインもあらわな白のトップス姿でめがねをかけた写真をアップ。さらに別の投稿で「この間YAGBAUTY渋谷院でウルトラフォーマー3してきた施術直後からかなり効果を感じられるのに日にち経つにつれどんどん顔のラインが