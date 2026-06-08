カレー業界の絶対王者、ココイチこと壱番屋。盤石に見えるその経営がいま、静かな変化の時を迎えている。2026年4月に発表された最新決算は、売上高こそ過去最高を塗り替えたものの、減益に転じた転じた。コメの価格高騰といった逆風を前に、得意としてきた「値上げ」によるカバーも、いよいよ限界が見え始めてきた。「最高益の裏で進む“客数減”...。ここに気づけない投資家は、今のココイチ株において市場が警戒しているポイント