K-インナービューティーブランド「FOODOLOGY(フードオロジー)」は、機能性スキンケア成分を手軽に摂取できるアンプルゼリーライン「Jeltiful(ジェルティフル)」を展開する。機能性スキンケア成分をゼリータイプ「Jeltiful(ジェルティフル)」韓国の美容市場では、肌に塗るだけでなく、食べる美容として取り入れるインナービューティーの需要が拡大しており、特定の成分に着目した製品カテゴリーへの関心が高まっている。このような