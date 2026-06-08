JMDCと住友生命保険は5月29日、歩数の増加と健康状態、医療費などとの関連性を分析した「健康増進白書」を公表した。プラス1,000歩がもたらす健康増進効果同白書は、JMDCの医療ビッグデータと同社のPHRサービス「Pep Up」から得られた客観的な歩数データ、さらにレセプトデータや健診データを紐づけて健診結果・入院回数・医療費を解析したもの。日常生活における歩数増加の重要性を客観的なエビデンスに基づいて捉えなおすことを