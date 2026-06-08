２０２６年６月２４日（水）深夜２４時３０分～放送 ＼放送後、TVerにて見逃し配信＆U-NEXT・Prime Videoにて順次見放題配信／ 私があなたといる理由特別編 ～グアムがくれた、あの日の続き～ 前田公輝×宮内ひとみW主演 「選択しなかった未来に馳せる想い」をテーマに過去との和解を描く 一夜限りのヒューマンドラマ放送決定！ テレ東