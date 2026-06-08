【ムーミン：ムーミン谷の夏祭り】 2026年 発売予定 松竹のゲーム事業室は、フランスのCross bridgeが手掛けるNintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC（Steam）用RPG「ムーミン：ムーミン谷の夏祭り」を2026年内に発売する。 本作は小説「ムーミン谷の夏祭り」に着想を得たポイント＆クリックゲーム。ムーミン谷を襲った大洪水の中でムӦ