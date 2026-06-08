デンソークリエイトは5月29日、システム・ソフトウェア設計ツールの最新バージョン「Next Design V5」の提供を開始した。同時に、新機能を体験できる無料評価版の提供も行っている。Next Design V5 画面イメージNext Designは、設計情報の構造を定義するメタモデルと、それを表現するための図・文書表現である「ビュー定義」を開発現場に合わせて最適化できる次世代設計ツール。各工程の設計情報を一元管理することでプロセスの複